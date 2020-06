Man in levensgevaar na steekpartij in Hoboken

Hoboken - Op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken is dinsdagochtend een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Een verdachte werd in de buurt opgepakt.

Het bebloede slachtoffer stapte dinsdagochtend binnen in een handelszaak op de Sint-Bernardsesteenweg in Hoboken. “Daar heeft men onmiddellijk de hulpdiensten verwittigd”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Een patrouille diende het slachtoffer de eerste zorgen toe in afwachting van de ziekenwagen en de MUG.

“Ondertussen hebben andere ploegen met een persoonsbeschrijving nazicht gedaan in de omgeving”, zegt Bruyns. “Er is een verdachte opgepakt en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Zijn betrokkenheid wordt verder onderzocht.”

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Over de aanleiding van de feiten is nog geen duidelijkheid. Er wordt momenteel onderzocht of de feiten zich afgespeeld hebben in de moskee op de Sint-Bernardsesteenweg. De onderzoeksrechter is ter plaatse afgestapt.