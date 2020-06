Didier Lamkel Zé gaat in discussie met smekende Antwerp-fan: “Als ik niet krijg wat ik wil, ben ik weg”

Blijft Didier Lamkel Zé bij Antwerp of niet? That is the question. Op Instagram liet de Kameroener alvast een beetje in zijn kaarten kijken.

Met een weekje vertraging hervatte de 23-jarige aanvaller maandag de trainingen, weliswaar bij de beloften van de Great Old. Lamkel Zé stuurde vorige week zijn kat naar de eerste trainingen onder Ivan Leko. De vleugelaanvaller onderging een haarpigmentatie en mocht bijgevolg enkele dagen niet zweten of sporten. Ook de onvrede over zijn persoonlijke situatie beïnvloedde zijn grillige houding. Het enfant terrible van de Great Old aast immers op een transfer.

Ook vorig seizoen vertoefde Lamkel Zé 37 dagen in de B-kern. Hij werd toen pas begin augustus heropgevist. Het is nog maar de vraag óf en zo ja wanneer hij dit seizoen een herkansing krijgt.

“Als ze me nodig hebben, dan zullen we erover praten. Maar als het tegenovergestelde waar is, dan zie je Lamkel Zé niet langer bij Antwerp”, reageerde de aanvaller op een smeekbede van een fan. Die had nochtans gezegd een actie te willen organiseren met de Antwerpse supporters zodat Lamkel Zé zou blijven. “Maar jij moet ook laten weten dat je dat wil”, klonk het. “Concentreer je op de bekerfinale. Leko kent je nog niet dus je moet indruk maken op hem!”

“Nee, dat moet je niet doen”, was het antwoord van de Kameroener. “Ik heb geen enkel probleem met de trainer, maar mijn hoofd staat momenteel niet naar die finale. Als ik niet krijg wat ik vraag, dan is het over en uit voor Lamkel Zé hier.”