Jean-Denis Lejeune schrijft pakkende boodschap 25 jaar na ontvoering dochter

Jean-Denis Lejeune heeft een pakkende boodschap geschreven 25 jaar na de ontvoering van zijn dochter Julie Lejeune. Zij werd door Dutroux ontvoerd en vermoord. “25 jaar zonder mijn chérie.”

De tekst is niet erg lang, maar brengt wel een krachtige boodschap over. “25 jaar! 25 jaar zonder jou mijn chérie en het is alsof het gisteren was. Ja, morgen zal het 25 jaar zijn dat schurken mijn dochter en haar vriendin Mélissa ontvoerd hebben en hen van het leven beroofd hebben. 25 jaar als hoogdravende idioten, die geen greintje grijze massa hebben om het allemaal te begrijpen en die me constant bekritiseren en zwart maken elke keer als ik probeer om pedofielen en de werking van onze justitie te bestrijden”, schreef Jean-Denis Lejeune op Facebook.

“Het is een kleine wereld. Ik ben verontwaardigd! Maar ik heb de kans gehad om heel mooie mensen te ontmoeten. Een dikke dankjewel aan hen.”