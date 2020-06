Monsterlijke “Godzillawolk” Saharastof teistert regio 8.000 kilometer verderop

Saharastof treffen we in België soms ook wel eens aan op onze auto’s. Rood of geel stof dat bestaat uit minuscule zanddeeltjes die in het voorjaar met een depressie meereizen. Maar het is niets vergeleken met de gigantische stofwolk die uitzonderlijk over de Caraïben waait en op weg is naar Florida en de Golf van Mexico, 8.000 kilometer verderop.

Ongewoon is het fenomeen niet. Alleen is het zelden echt waarneembaar aan de andere kant van de oceaan. Deze wolk is volgens meteorologen de grootste in een halve eeuw. In de regio is het de “Godzillawolk” gedoopt. In de late lente en de vroege zomer zijn er veel stormen boven de Sahara. Die blazen het stof tot hoog in de atmosfeer waar de extreem droge en stoffige “Sahara luchtlaag” aan zijn reis begint.

Op sommige plaatsen was de zichtbaarheid maandag beperkt tot niet eens een halve kilometer. Het gelige Saharastof heeft ook de luchtkwaliteit van Antigua tot Trinidad en Tobago zo aangetast dat de toestand zelfs gevaarlijk is voor gezonde mensen. Gevreesd wordt dat inwoners die luchtweg-, longproblemen of corona hebben er zwaar onder zullen lijden.

Van eind juni tot augustus wordt om de drie tot vijf dagen Saharastof over de noordelijke oceaan geblazen. Een dergelijke wolk kan tot 3 kilometer groot zijn. Deze stofwolk ontstond zowat een week geleden, blijft aangroeien en strekt zich als een sliert over de oceaan uit. Vermoedelijk heeft een sterke oostelijke straalstroom de gigantische wolk en de extreem lange tocht mogelijk gemaakt. Jaarlijks zou zo’n 400 tot 700 miljoen ton Saharastof de wereld rondreizen.