Staking bij Brantano-winkels nipt vermeden

/ Beringen / Wevelgem - Een staking in enkele Brantano-winkels, waar moederbedrijf FNG maandag een herstructurering aankondigde, is dinsdagnamiddag nipt vermeden. Volgens de vakbonden had de directie enkele vestigingen gevraagd om de hele kledingvoorraad naar het hoofdkantoor te sturen, wat tot paniek leidde bij het personeel.

Onder meer in Wevelgem, Tienen en Beringen zou het personeel te horen hebben gekregen dat de hele voorraad kledij terug moest worden gestuurd. Omdat er niet meer gecommuniceerd werd, sloeg het personeel in Wevelgem in paniek. De vakbonden schoten snel in actie om een staking te beginnen in de betrokken winkels.

LEES OOK. “Vooral goed in het verbloemen van slecht nieuws”: de val van de ‘ambitieuze arend’ van Brantano-moeder FNG

De bonden kregen aanvankelijk immers geen uitleg van de directie, maar net toen de staking zou beginnen, kregen ze te horen dat het om een “misverstand” ging. De staking is daardoor afgeblazen, zegt Sven Descheemaeker van de christelijke vakbond ACV. De woordvoerder van FNG benadrukt dat het ging om een systeemfout, die inmiddels opgelost is.

FNG, dat in erg slechte financiële papieren zit, kondigde aan dat het 47 winkels wil sluiten, waaronder een groot aantal van Brantano, en tot 287 banen wil schrappen. Het bedrijf moet daarover eerst gesprekken voeren met de vakbonden, zoals in de wet-Renault is vastgelegd. Welke vestigingen dicht zouden moeten, maakte het bedrijf niet bekend.