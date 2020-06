EasyJet onder vuur na omschrijving Calabrië als regio van maffia en aardbevingen

De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft dinsdag een storm van protest over zich heen gekregen in Italië, omdat ze zich in een online reisgids in weinig flatterende bewoordingen uitliet over de zuidelijke regio Calabrië.

Volgens de reisgids lokt Calabrië weinig toeristen “omwille van zijn geschiedenis van maffia-activiteiten en aardbevingen - en een gebrek aan iconische steden als Rome en Venetië die Instagram-fans kunnen lokken”. De omschrijving van de regio gaat verder: “als je op zoek bent naar de smaak van ‘dolce vita’, zonder te veel toeristen, je in Calabrië op de juiste plek bent”.

Hevige reacties

In de regio, die de tip vormt van de Italiaanse laars, huist de beruchte maffia ‘Ndrangheta. De laatste zware aardbeving, met een kracht van 5.7, vond plaats in 1998. Calabrië was in 2018 de op vier na minst bezochte regio in Italië, met 1,8 miljoen toeristische aankomsten.

De omschrijving leidde tot hevige reacties op sociale media. “#easyJet zou zich moeten verontschuldigen tegenover Calabrië en Italië en dat is alles”, reageerde Peppe Provenzano, minister voor de zuidelijke regio’s van Italië. Oppositieleider Matteo Salvini riep ook om excuses voor de “ongelooflijke en onaanvaardbare” tekst.

Misverstand

Een woordvoerder van easyJet zei dat het de maatschappij spijt “als de inhoud van een van onze berichten heeft geleid tot misverstanden”. Het was volgens hem de bedoeling te benadrukken dat Calabrië onderschat wordt als vakantiebestemming voor internationale reizigers en meer mensen ertoe aan te zetten de regio te bezoeken.

De omschrijving werd offline gehaald. Nu staat er: “Hoewel dit kustparadijs nog niet is ontdekt door het massatoerisme, kennen de Italianen zijn onaangetaste charme al langer. Laten we zeggen dat als je Italië wil proeven zoals het altijd is geweest, je niet veel beter kan krijgen dan Calabrië”.

EasyJet vliegt naar Lamezia Terme in Calabrië.