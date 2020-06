Meer omzet en nieuwe kansen: dit leverde de titel van ‘Beste frituur van Vlaanderen’ vorige winnaars op

Kortrijk / Izegem - Welk frituur mag zich straks een jaar lang de ‘Beste frituur van Vlaanderen’ noemen? En levert die titel behalve het prijzengeld ook nog iets op? We polsten bij twee voormalige winnaars.

Frituur Davy - winnaar 2019

Vorig jaar ging Frituur Davy uit Bissegem met de titel lopen. Als laatste winnaar weet hij als geen ander hoe alles veranderd is sinds hij won. “Die winst, dat betekende alles voor mij. Ik was 20 jaar bezig en om dan dankzij je klanten toch ook die titel te krijgen, dat is een heel mooie erkenning.” Het prijzengeld gebruikte hij dan ook om een feestje te geven met gratis hamburgers en pintjes: “We hebben dat eigenlijk echt teruggegeven aan de klanten.”

Een mooie erkenning, maar ook een mooie omzetstijging, zo laat hij weten. “Ik draai nu toch 15 à 20 procent meer omzet dan vroeger. Onlangs passeerde hier een Frans gezin dat mij gevonden had op Google. Dat wilde achteraf nog extra kaaskroketten mee naar huis nemen!”

Die kaaskroketten zijn voor Davy een van de hoekstenen van zijn succes. “Als ik één tip moet geven voor toekomstige winnaars: creëer je eigen identiteit. Zo heb ik mijn eigen saus, maar ook zelfgemaakte kaas- en garnaalkroketten.”

‘t Brochetje - winnaar 2018

Ook voor Kurt en Sandra, de uitbaters van frituur ‘t Brochetje in Izegem, zorgde de titel van ‘Beste frituur’ voor een grote verandering. Niet alleen merkten ook zij een aanzienlijke omzetstijging tot 30%, de titel opende ook deuren. “Vlak na de winst wilde iedereen toch eens komen kijken, en alles wat wij deden was plots interessant”, aldus Kurt.

De spannendste uitloper van de verkiezing zouden Kurt en Sandra dit jaar beleven, had corona geen roet in het eten gestrooid. Een luxehotel in Tirol had hen uitgenodigd om echte Belgische frietjes te komen serveren, naast andere culinaire toppers zoals Dominique Persoone, vader en zoon Van Tricht en Maarten Bouckaert die er elk ook hun specialiteiten zouden tonen. “Dat hele evenement is nu helaas niet kunnen doorgaan door het coronavirus, maar we hopen dat het later nog wel hernomen wordt.”

Ook Kurt geeft nog een tip mee voor wie dit jaar bekroond wil worden: “Doe acties om de verkiezing te promoten. Zo heb ik bijvoorbeeld een weekendje weg verloot onder iedereen die voor mij gestemd had. Geloof mij, dat is zijn geld waard geweest.”

