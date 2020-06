Regerend topscorer en kampioen van Togo overlijdt op amper 25-jarige leeftijd

Triest nieuws uit Togo. Topscorer Kossi Koudagba overleed er afgelopen week op amper 25-jarige leeftijd aan de gevolgen van malaria.

Koudagba kroonde zich in dienst van ASC Kara zowel in 2018 als in 2019 tot topschutter van de Togolese eerste klasse. Daarvoor was hij al eens de beste schutter van de tweede klasse geworden bij Espoir FC de Tsévié. Het voorbije seizoen trapte hij ASC Kara ook naar de landstitel.

De Togolose voetbalcompetitie ligt door de coronacrisis stil, waarop de spits richting zijn familie in Dévié trok om ze bij te staan in deze moeilijke tijden. Daar overleed hij afgelopen week echter aan de gevolgen van malaria.

“Kossi was een geweldige speler die een grootse carrière voor zich had”, aldus ASC Kara in een statement. “Zijn enige doel was de bal tegen de netten trappen, wat hij zeer goed kon.”

Koudagba, drievoudig Togolees international, leek op weg naar de Tunesische club US Tataouine, maar geraakte niet door de medische testen door hartproblemen.