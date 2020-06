Hulpdiensten mogen binnenkort sneller in Brusselse Vijfhoek

Brussel - In de Kamercommissie Mobiliteit is dinsdag een geamendeerd wetsvoorstel van de N-VA goedgekeurd over de doorstroming van prioritaire voertuigen, dat de vorming van een reddingstrook bij file verplicht maakt. Als de tekst ook plenair groen licht krijgt, kunnen de hulpdiensten opnieuw normaal opereren binnen de Brusselse Vijfhoek, die tijdens de coronacrisis omgevormd werd in woonerf, waardoor de snelheid beperkt wordt tot 20 km/uur. Door een anomalie in de verkeerscode, was er geen uitzondering voor de hulpdiensten, die al vrij snel geconfronteerd werden met stapels snelheidsboetes.

Het wetsvoorstel verplicht de vorming van een reddingsstrook bij file. Een reddingsstrook is een tussenruimte die ontstaat wanneer de voertuigen bij filevorming op de linkerrijstrook naar links uitwijken en de voertuigen op de rijstroken daarnaast naar rechts. Het goedgekeurde voorstel verplicht weggebruikers om bij file op autosnelwegen automatisch zo’n reddingsstrook te creëren.

Woonerven

Door een amendement wordt ook een anomalie in het verkeersreglement voor woonerven weggewerkt. Hulpdiensten kunnen in noodgevallen bijvoorbeeld sneller dan toegelaten rijden en het rode licht negeren indien ze hun zwaailicht en sirene aanzetten. Maar de woonerven waren niet opgenomen in de lijst waarvoor dit van toepassing was. Door het amendement wordt de logica omgekeerd en is er geen limitatieve lijst meer. Prioritaire voertuigen mogen daardoor bij dringende opdrachten dus sneller dan toegelaten rijden, ook in een woonerf.

Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt is tevreden met de wetswijziging. “Daardoor is er zoals beloofd een oplossing voor de hulpdiensten”. De stad Brussel besliste een maand geleden om de Vijfhoek om te vormen tot een woonerf tijdens de lockdown. Vanaf 11 mei werd het woonerf met nieuwe borden afgebakend. Maar de hulpdiensten waren minder gelukkig. Zij kregen snelheidsboetes omdat de regels voor prioritaire voertuigen niet gelden in een woonerf. Van den Brandt probeerde daar zelf een mouw aan te passen, maar het bleek om een federale bevoegdheid te gaan.