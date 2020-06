Lufthansa trekt stekker uit Duitse SunExpress

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa en de Turkse maatschappij Turkish Airlines zetten de activiteiten stop van SunExpress Deutschland. Er gaan 1.200 banen verloren, zo werd dinsdag aangekondigd.

SunExpress is een joint venture van Lufthansa en Turkish Airlines, opgericht in 1989. Ze omvat activiteiten in zowel Turkije als Duitsland, en het zijn deze laatste die worden stopgezet. De Duitse tak telt twintig vliegtuigen.

De Turkse vlieglicentie blijft behouden. SunExpress zal zich concentreren op vakantievluchten van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland naar Turkije en vluchten binnen Turkije.

De verbindingen van SunExpress Deutschland die behouden blijven, zullen worden uitgevoerd door de Turkse zustermaatschappij, Lufthansa-dochter Eurowings en andere maatschappijen, zo maakte Lufthansa dinsdag bekend.