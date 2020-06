Luchthaven van Blackpool stopt alle vluchten met banners na ‘White Lives Matter’-incident

De luchthaven van Blackpool heeft dinsdag verontwaardigd gereageerd nadat één van haar vliegtuigen maandag tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Manchester City en Burnley (5-0) boven het Etihad Stadium vloog met een banner met het opschrift ‘White Lives Matter Burnley’. De luchthaven schort voorlopig alle vluchten met banners op.

Het incident vond kort na de aftrap in Manchester plaats. De banner met controversiële tekst was niet gekeurd door de luchthaven.

De eerste twaalf Premier League-wedstrijden sinds de herstart na meer dan drie maanden gedwongen coronapauze droegen de spelers op hun rug telkens de slogan ‘Black Lives Matter’, op de plaats waar oorspronkelijk hun naam stond. De clubs steunden zo de antiracismecampagne die wereldwijd op gang kwam na de dood van de zwarte man George Floyd in het Amerikaanse Minneapolis door politiegeweld eind mei.

Foto: AFP

“We zijn tegen elke vorm van racisme en keuren de activiteit van maandag absoluut niet goed”, reageerde de luchthaven nog. “De boodschap was aanvallend en de actie verwerpelijk. De beslissing om met deze banner boven het stadion te vliegen was uitsluitend genomen door vliegmaatschappij, zonder wetenschap of goedkeuring van de luchaven.”

Burnley reageerde maandag snel door te zeggen “beschaamd” te zijn door de banner. De verantwoordelijke fans kijken tegen een levenslang stadionverbod aan. Het incident werd ook gerapporterd bij de politie van Lancashire.