Jeugdbewegingen krijgen 780.100 mondmaskers en 15.602 liter ontmettingsgel mee op kamp

Jeugdbewegingen krijgen 15.600 hygiënepakketten gratis mee op zomerkamp. De pakketten met mondmaskers, handgels, vloeibare zeep, ... zijn een schenking van Colruyt en de Vlaamse regering. De verdeling van de pakketten is dinsdag gestart. Vlaams minister voor Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) bracht een bezoek aan het afhaalpunt in Asse.

Voor de foto stroopte jeugdminister Dalle, zelf scout geweest, de mouwen op en hielp hij de vrijwilligers even mee met de samenstelling van de hygiënepakketten. Na afloop zei de minister dat het er deze zomer anders aan toe zal gaan op kamp, netter vooral. “De jeugdkampen staan niet bekend om het zeer hygiënische werk, maar dat zal dit jaar toch anders zijn. Zeker de handhygiëne is heel belangrijk om de verspreiding van het covid-virus tegen te gaan en daarom geeft de Vlaamse regering een duwtje in de rug en trekken we een half miljoen euro uit voor de hygiënische pakketten.”

Coronaproof

Op 22 mei werd beslist dat de zomerkampen kunnen doorgaan, zij het in bijzondere omstandigheden. Na die beslissing hebben jeugdorganisaties druk gewerkt om de kampen in coronatijden georganiseerd te krijgen. “Zo’n coronaproof kamp organiseren is niet evident”, geeft Eva Vereeck toe, zij is directeur van De Ambrassade, de ondersteuner van het jeugdwerk in Vlaanderen. “Er zijn heel wat uitdagingen: het organiseren van bubbels van vijftig, extra materiaal, extra busvervoer, enzovoort. Maar ouders kunnen gerust zijn: de kampen gaan heel veilig en zeer verantwoord door dankzij de inzet van jonge vrijwilligers. Geen enkel kamp gaat niet door omdat vrijwilligers de bijzondere omstandighenden niet zouden zien zitten”, aldus Vereecke.