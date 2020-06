Ex-veiligheidsadviseur: “Trump wilde in 2018 VS terugtrekken uit NAVO”

De Amerikaanse president Donald Trump was van plan om in 2018 aan te kondigen dat de VS enkele maanden later uit de NAVO zouden stappen. Dat schrijft zijn voormalige veiligheidsadviseur John Bolton in zijn boek “The Room Where it Happened”, dat dinsdag uitkwam. Trump had Bolton op de tweede dag van die top in Brussel op de hoogte gebracht van zijn plan.

Bolton schreef in zijn boek dat Trump hem voorlas wat hij wilde zeggen. De boodschap was dat alle NAVO-lidstaten minstens 2 procent van hun bbp moesten uitgeven aan defensie vanaf 1 januari 2019 “of wij vertrekken en zullen zij die dat niet doen niet meer beschermen”. De VS blijven niet in een verbond “waarin NAVO-landen miljarden aan Rusland betalen. We zijn weg als ze een akkoord sluiten over de pijplijn”. Trump verwees daarbij naar de Nord Stream 2, de pijplijn via de Oostzee die gas van Rusland naar Duitsland zou brengen. Duitsland betaalt daarvoor miljarden aan Rusland, maar geeft ondertussen maar 1,38 procent van het bbp uit aan defensie, en daar is Trump niet over te spreken.

John Bolton Foto: AP

Volgens Bolton heeft de president met hem overlegd over of hij nu wel of niet moest aankondigen dat de VS zich zouden terugtrekken. De toenmalige veiligheidsadviseur heeft Trump daarop opgeroepen om lidstaten die niet genoeg betalen zwaar onder druk te zetten, maar niet te dreigen met een vertrek uit de NAVO. Tijdens de top heeft Trump dan ook zware kritiek geuit op die landen, maar wel gezegd dat hij de NAVO steunde “waardoor zijn uitspraken niet zomaar geïnterpreteerd konden worden als een dreigement om te vertrekken”.

Trump kondigde vorige week nog aan dat hij het aantal Amerikaanse soldaten in Duitsland zal terugbrengen tot 25.000 omdat Duitsland weigert om zijn defensie-uitgaven te verhogen. Ook toen haalde Trump de Nord Stream 2 aan en het feit dat de VS Duitsland niet kunnen beschermen als ze miljarden aan Rusland betalen.

Ook schreef Bolton dat Trump er in 2018 alle Amerikaanse troepen mee dreigde om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Zuid-Korea om de regering in Seoel onder druk zetten om een hogere bijdrage te leveren aan het bondgenootschap tussen beide landen. Trump wilde dat Zuid-Korea een jaarlijkse bijdrage van 5 miljard dollar zou gaan betalen.