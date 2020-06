“Nederlandse mosselen en oesters zijn veilig”

Hoewel mosselen en oesters uit delen van de Oosterschelde en de Grevelingen tijdelijk niet meer worden verhandeld wegens een teveel aan de stof tetrodotoxine (TTX), is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Dat meldt Wouter van Zandbrink, voorzitter van de Nederlandse vereniging De Mosselhandel.

Deelgebieden van de Oosterschelde en Grevelingen zijn sinds vrijdag 19 juni tijdelijk, preventief gesloten door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij de wekelijkse monstername van schelpdieren is de biotoxine tetrodotoxine (TTX) geconstateerd.

8 juli

Dat is geen nieuw fenomeen, stelt Van Zandbrink. Al sinds 2016 worden de derde en vierde week van juni concentraties van TTX vastgesteld. “De bedrijfsvoering is daaraan aangepast”, stelt hij. Mossel- en oesterbedrijven vissen in deze periode dan ook niet in deze gebieden. Elders in de Oosterschelde en Waddenzee waar geen TTX is aangetroffen, liggen genoeg mosselen.

Bovendien wordt nu sowieso maar met mondjesmaat gevist aangezien het mosselseizoen pas op 8 juli start. En die mosselen zullen veilig zijn aangezien de schelpdierensector met een goed functionerend veiligheidsprotocol werkt, klinkt het nog.

TTX komt wereldwijd veel in de natuur voor als een afweerstof die dieren aanmaken om zich te verdedigen. Schelpdieren maken de toxine niet zelf aan, maar krijgen de oplosbare stof via filtering van het water binnen en raken deze op dezelfde manier ook weer kwijt.