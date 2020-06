Dertig graden of heter de komende dagen: wat doet dat met het coronavirus?

En toen was het plots hoogzomer. Het kwik stijgt de komende dagen vlotjes tot dertig graden of hoger. Maar wat doet dat met het coronavirus? Wordt het onschadelijk, of net gevaarlijker omdat we ons binnen verschuilen voor de hitte? “Het is een geluk dat we de zon hier niet zo gewoon zijn”, zegt epidemioloog Pierre Van Damme (Universiteit Antwerpen)