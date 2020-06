Elton Acolatse verlaat STVV definitief voor Israëlische competitie

Elton Acolatse keert komend seizoen niet meer terug naar STVV. De 24-jarige Nederlandse winger speelde de voorbije maanden op huurbasis voor het Israëlische Apoel Beer Shiva en verhuist definitief naar die club.

In augustus 2017 huurde STVV Acolatse van Club Brugge. In de zomer van 2018 namen de Kanaries de Nederlander definitief over. In totaal stond hij 64 keer op het wedstrijdblad voor de Truienaars, scoorde hij twee doelpunten en gaf zes assists.

Acolatse heeft ook een verleden bij Jong Ajax en Westerlo.