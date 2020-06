Acteur wordt voetbalmakelaar voor Afrikaans talent: “Vaak ontbreekt de entourage om op de juiste manier naar hier te komen”

Vanop de set van een Ketnet-serie een voetbaltransfer regelen: het lijkt compleet absurd, maar voor Maarten Goffin (37) is het nu de dagelijkse realiteit. De acteur, die onder meer in Spitsbroers, Thuis en Familie speelde, is nu ook voetbalmakelaar. Hij wil samen met Santosh Verhulst, de makelaar van Nicolas Lombaerts, talenten uit Ivoorkust en Nigeria naar Europa brengen.