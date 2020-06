Alweer geen Vlaming of vrouw die Libris Literatuurprijs wint: schrijven we slechter dan de Nederlandse mannen?

Sander Kollaard heeft de Libris Literatuur Prijs gewonnen. Zijn Uit het leven van een hond is de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Kollaard was nochtans “de outsider” van de genomineerden. Maar ook: een Nederlander en een man. Niet onbelangrijk, zo blijkt. Want hoe komt het dat deze literatuurprijs in zesentwintig jaar tijd nog maar vier keer door een Vlaming en driemaal door een vrouw is gewonnen? “Dit kon een statement zijn, maar helaas blijven we bij het stoffige imago.”