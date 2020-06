Raketaanvallen Houthi-rebellen op Saoedi-Arabië onderschept

De Houthi-rebellen in Jemen hebben naar eigen zeggen hun grootste offensief tot dusver tegen Saoedi-Arabië uitgevoerd. Daarbij werden militaire sites in verschillende steden in het vizier genomen. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in de burgeroorlog in Jemen zei eerder op de dag dat het raketten en bewapende drones, gelanceerd in de Jemenitische hoofdstad Sanaa, heeft onderschept en vernietigd.