Tweede golf of niet, scholen blijven open

Alle leerlingen gaan in september terug naar school. Dat staat in de tekst die de onderwijsinstellingen vandaag aan hun achterban voorlegden. Leerlingen in het lager en in het basisonderwijs zullen fulltime schoolgaan, in het middelbaar onderwijs worden ze vier dagen in de week verwacht. Dat wordt bevestigd aan Het Nieuwsblad.

Het Vlaams ministerie van Onderwijs heeft een plan gelanceerd om het schoolgaan in september in goede banen te leiden. Dat plan is zorgvuldig afgetoetst met de GEES, die de exitstrategie begeleidt, én met de Franstalige en Duitstalige ministeries van Onderwijs. Vandaag toetsen de sociale onderwijspartners dat plan af bij hun achterban. Morgen wordt de definitieve knoop doorgehakt.

Als de coronasituatie in ons land blijft zoals ze nu is, kunnen álle leerlingen van het kleuter- en basisonderwijs terug voltijds naar school in september. De GEES onderbouwt die keuze wetenschappelijk, en stelt dat die leeftijdscategorieën minder vatbaar zijn voor het virus en minder bijdragen tot de verspreiding ervan.

Ook de leerlingen van het middelbaar onderwijs zullen stilaan terug kunnen rekenen op een normaal schoolleven. Zij mogen in eerste instantie vier dagen in de week fysiek op school aanwezig zijn. Er zal dan worden gewerkt met klasbubbels, om te vermijden dat de scholen overbevolkt zijn.

Een kleurcode (groen, geel, oranje en rood) zal aangeven hoe het coronavirus in ons land evolueert. Op dit moment bevinden we ons in fase oranje. Mocht de situatie opnieuw erger worden, kunnen de scholen terug bijkomende maatregelen nemen, maar een algemene sluiting van de scholen behoort niet meer tot de opties. Geen enkele leerling zal nog voor lange tijd thuis zitten en zijn dagen moeten vullen met afstandsonderwijs.