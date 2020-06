Zware aardbeving treft Mexico

In Mexico heeft zich dinsdag een zware aardbeving voorgedaan, zo heeft het Amerikaans Geofysisch Instituut gemeld. Met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter werd ook meteen een tsunami alarm ingesteld.

De beving deed zich voor om 17.29 uur Belgische tijd en had een magnitude van 7,4. Aanvankelijk gewaagde het USGS van 7,7. Het Mexicaans seismologisch instituut spreekt over 7,5 op de schaal van Richter.

Het epicentrum bevond zich op 26 kilometer diepte, 12 kilometer ten zuidzuidwesten Santa Maria Zapotitlan in de deelstaat Oaxaca. De schok was tot in de hoofdstad te voelen. Nadat alarm is geslagen, zijn vele mensen de straat opgerend. Of er al dan niet slachtoffers of schade zijn is nog niet geweten.

Ten gevolge van de beving is ook tsunami-alarm afgekondigd.