K-popfans ruilen popmuziek voor politiek: harde kern maakt duidelijk hoeveel macht tegenbeweging kan hebben

Tot enkele weken geleden werd meewarig gedaan over de K-pop-fans. Het waren saaie nerds met een bedenkelijke voorliefde voor Zuid-Koreaanse popmuziek die ook nog eens de sociale media manipuleerden. Sinds ze en bloc achter Black Lives Matter zijn gaan staan en mee de verkiezingsmeeting van Trump in Tulsa deden mislukken, zijn het plots activisten en de helden van het internet geworden. Maar net zoals de hele beweging aan elkaar hangt door manipulatie is ook die bewering maar een deel van de waarheid. Voor de gewone K-popper begint en eindigt alles met de adoratie voor de idolen. Enkel een harde kern ruilt muziek in voor politiek.