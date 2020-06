Belgische Oxfordprofessor veroordeeld voor kinderporno: “Een groot wetenschapper. Maar dit is onverdedigbaar”

De Belg Jan Joosten (61), een gerenommeerd professor aan de prestigieuze universiteit van Oxford is in Frankrijk veroordeeld voor het bezit van meer dan 27.000 foto’s met kinderporno. “Ik ben blij dat ik betrapt ben’, zei de man tijdens de rechtszitting. Joosten, vader van vier kinderen, was ooit lid van de Verenigde Protestantse Kerk in België. Daar reageert men onthutst.