“Minister Ducarme niet opgezet met tweet Marc Van Ranst”

De relatie tussen viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en de politieke wereld zou opnieuw gespannen zijn. Volgens de krant ‘La Libre Belgique’ waren politici niet opgezet met de tweet, die Van Ranst de wereld instuurde over mondmaskers.

Afgelopen maandag werd tijdens een bijeenkomst van het Overlegcomité, waarin vertegenwoordigers van de federale regering en de deelstaten zetelen, gedebatteerd over het al dan niet verplichten van mondmaskers in supermarkten.

In deze exitfase wordt de drukte in de warenhuizen en winkels geleidelijk groter, en het is niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ik ben voorstander om mondmaskers te verplichten in de warenhuizen/winkels. "Sterk aangeraden" werkt duidelijk niet. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) June 22, 2020

Tijdens die vergadering plaatste viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) volgens ‘La Libre Belgique’ een tweet online waarin hij zijn persoonlijke mening deelde. “In deze exitfase wordt de drukte in de warenhuizen en winkels geleidelijk groter, en het is niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Ik ben voorstander om mondmaskers te verplichten in de warenhuizen/winkels. “Sterk aangeraden” werkt duidelijk niet.”

Toen Denis Ducarme, federaal minister van Middenstand en Landbouw (MR), de tweet onder ogen kreeg, was hij niet te spreken over de aanpak van Van Ranst. De liberaal zou het jammer vinden, dat de viroloog op deze manier gevoelige discussies omzeilde en de politieke wereld voor een voldongen feit zet. Ducarme zou Van Ranst ook gevraagd hebben of het echt nodig is om het debat op Twitter te voeren.