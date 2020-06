Na Israëlische broers, nu ook neef aangehouden voor moord

Antwerpen - De raadkamer in Antwerpen heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van een 39-jarige man, die vorige week werd opgepakt in het onderzoek naar de moord op een 21-jarige Israëliër. De verdachte is de neef van de twee Israëlische broers van 26 en 27 jaar die eerder al werden aangehouden.

Op 15 maart werd ter hoogte van het Havenhuis een sporttas uit het Kattendijkdok gevist met daarin het lichaam van een man. Het slachtoffer had verschillende schotwonden. Via een autopsie en deskundigenonderzoeken kon het lichaam geïdentificeerd worden als dat van een 21-jarige Israëli.

Drugsmilieu

De identificatie bracht het onderzoek meteen in een stroomversnelling. Met extra informatie van de Israëlische autoriteiten kwamen twee broers in beeld die in Antwerpen wonen. Zij werden twee weken geleden aangehouden op verdenking van moord. Volgens het parket wijst alles momenteel in de richting van een afrekening binnen het drugsmilieu.

Sinds kort zit nu ook de neef van de twee broers mee achter de tralies. Hij had hen onderdak verleend in Antwerpen. Ze ontkennen alle drie iets met de moord te maken te hebben. De neef gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. “De betekening van het bevel tot aanhouding gebeurde niet regelmatig, de rechten van verdediging werden geschonden en er zijn onvoldoende aanwijzingen van schuld”, verklaarde zijn advocaat.