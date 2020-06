Zweeds restaurant ontvangt één gast per keer voor coronaproof diner

Een Zweedse restaurant dat opende tijdens de coronacrisis ontvangt slechts één gast per keer, in de openlucht in het midden van de natuur. De bediening gebeurt contactloos, door het eten in een picknickmand via een zipline tot bij de klant te brengen.

Het restaurant draagt de naam “Bord för en” of “Tafel voor één” in het Nederlands, en is gelegen in Värmland. De eigenaars willen hun klanten eventjes de ongerustheid over het coronavirus doen vergeten. “Het is leuk om een keer niet te moeten denken aan ‘Ga ik het virus oplopen?’, ‘Ben ik een risico voor anderen?’“, legt de 36-jarige Linda Karlsson uit, die het minirestaurantje met haar man Rasmus Persson uitbaat.

Sinds mei en nog tot 1 augustus ontvangt het stel klanten, waarbij de klant beslist over de prijs. Tot dan is het restaurant helemaal volboekt.

Zweden koos voor een heel andere aanpak dan andere landen om het coronavirus te bestrijden. De meeste restaurants mochten gewoon openblijven tijdens de pandemie. Tot nu toe vielen er meer dan 5.100 doden door het coronavirus.