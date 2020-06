Erwin Vandenbergh kreeg in Moulin Rouge als enige Belg ooit de Europese Gouden Schoen: “Ge hebt dat of ge hebt dat niet. En ik had het”

Daar staat zijn naam. Voor eeuwig. Als enige Belg, in een lijstje met namen als Messi, Cristiano Ronaldo, de Braziliaanse Ronaldo en Van Basten. Pas 21 is Erwin Vandenbergh, een piepjonge spits van Lierse, als hij met 39 doelpunten Europees topschutter wordt. In 2020 maakt hem dat tot een Belgisch unicum. In 1980 levert het hem een trip naar de Parijse Moulin Rouge op. Relaas van het wonderjaar van een wonderkind.