82 is het nieuwe 65: experts vinden het niet langer verdedigbaar om nog ouderdomsgrens te trekken op 65

Nee, 65 jaar is niet de magische grens waarop een mens plots ‘oud’ wordt. Het ouderencharter heeft ervoor gezorgd dat alvast in de coronacrisis die leeftijd niet meer als criterium gebruikt wordt. “Eindelijk”, zeggen experts. “65 is compleet passé.” Maar wanneer ben je dan wel echt oud? “82 is al een betere benadering.”