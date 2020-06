Moeder van vier jonge kinderen vermoord door man omdat hij scheiding maar niet kon verkroppen

In Berloz, een Waalse gemeente die grenst aan het Limburgse Gingelom , stak een man zijn vriendin, een moeder van vier jonge kinderen,met een mes neer. De vrouw, die volgens Waalse media wilde scheiden van haar man, overleefde de aanval niet.

Steven D., een dertiger uit de Stationsstraat in het Waalse Berloz, heeft samen met het 27-jarige slachtoffer vier nog jonge kinderen: een tweeling van drie jaar, eentje van vier en een van vijf jaar oud. Maar dat hield de man niet tegen om zijn vrouw aan te vallen met een mes.

Na de aanval verwittigde hij meteen zijn moeder, die op haar beurt de politie inlichtte. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar zij konden alleen het overlijden van Jessika O. vaststellen. De vrouw werd naar verluidt lelijk toegetakeld in het aangezicht en hals.

Discreet

Op het moment van de feiten waren de kinderen niet thuis. Volgens het regionaal dagblad ‘La Meuse’ verbleven de kinderen bij familie en was het koppel in een vechtscheiding verwikkeld. Jessika O. had de scheiding aangevraagd maar Steven kon dat maar moeilijk verkroppen.

Het parket van Luik heeft de man verhoord een aangehouden op verdenking van moord. De buren van het koppel zijn er alvast het hart van in. “Het zijn zeer discrete mensen. Het enige wat ik weet, is dat hun kinderen hier niet meer woonden. Het ging niet goed met hun relatie en daarom woonden ze tijdelijk ergens anders”, zegt een buurman aan Sudinfo. “We zagen ze nog maar heel weinig, hun rolluiken waren altijd naar beneden. Het is de eerste keer dat er zich zoiets afspeelt in onze wijk: ik woon hier al jaren en er is nog nooit iets gebeurd.”