KAART. Tropisch weer op komst: op deze plaatsen kan je genieten van een frisse duik als je thuis geen zwembad hebt

Er staan ons warme dagen te wachten en aangezien publieke zwembaden nog niet open mogen en een frisse duik in de zee nog niet toegelaten is, wordt het komende dagen moeilijk om de nodige afkoeling te vinden voor wie thuis geen zwembad heeft. Toch zijn er enkele recreatiedomeinen in Vlaanderen waar je wel al in het water kan ploeteren, wij zochten uit welke.