Twitter plaatst opnieuw waarschuwing bij tweet van VS-president Trump

Sociaalnetwerksite Twitter heeft opnieuw een waarschuwing geplaatst bij een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump omdat hij de Twitter-regels heeft geschonden. De tekst mocht blijven staan omdat hij in het belang van de publieke opinie is.

“Er zal nooit een ‘Autonome Zone’ in Washington D.C. zijn, zolang ik uw President ben. Indien ze proberen zullen ze op serieus geweld stuiten”, aldus de tweet waarmee Trump reageerde op protest aan het Witte Huis maandag.

LEES OOK. Twitter en Facebook gaan dan toch het ‘gevecht’ aan met Donald Trump: is er een bocht ingezet?

“Deze Tweet schendt de Twitter-regels voor beledigend gedrag. Twitter heeft echter bepaald dat het mogelijk in het algemeen belang is dat deze Tweet toegankelijk blijft”, klinkt het in de waarschuwing.

De waarschuwing betekent ook dat er geen likes of reacties op de tweet kunnen komen. Retweeten is wel mogelijk, zij het zonder commentaar.

Twitter heeft eerder al content van Trump gesignaleerd, in het bijzonder over het stemmen per brief.