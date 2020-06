Dan toch geen verplichte mondmaskers in de winkels? Dit staat er op de agenda van de Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad komt woensdag weer met een reeks versoepelingen op de proppen. Alle coronabeperkingen loslaten, zit er zeker nog niet in. Daarvoor is de schrik voor een opflakkering van het virus — zoals in Duitsland en Zuid-Korea — te groot. Maar de kans dat we met zijn allen tijdens het winkelen een mondmasker moeten dragen, is bijzonder klein.