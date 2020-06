Yannick Carrasco zet met Atletico Madrid opmars voort

Atletico Madrid zet zijn opmars in La Liga onverminderd voort. Op de 31e speeldag ging het team van Yannick Carrasco dinsdag met 0-1 winnen op het veld van Levante, elfde in de stand. Dat dankzij een owngoal van Bruno Gonzalez in de 15e minuut. Carrasco werd na een uur vervangen.

In de stand is Atletico, sinds de hervatting van de competitie nog ongeslagen, weer wat steviger derde, op tien punten van Real Madrid en Barcelona. Sevilla en Getafe speelden gelijk en volgen nu op twee en zes punten van Atletico. De top vier plaatst zich voor de Champions League.

In de Italiaanse Serie A bleef Radja Nainggolan geblesseerd aan de kant bij Cagliari, dat met 0-1 won bij SPAL. In de Engelse Premier League eindigde het duel van de 31e speeldag tussen Leicester en Brighton op een 0-0 gelijkspel. Youri Tielemans mocht in de 69e minuut invallen bij Leicester, Dennis Praet bleef op de bank. Bij Brighton mocht Leandro Trossard in de 56e minuut komen opdraven. Doelman Kasper Schmeichel redde een punt voor Leicester City door in de 14e minuut een strafschop van Neal Maupay te stoppen.

Leicester blijft derde in de stand, op ruime afstand van Liverpool en Manchester City. Nummer vier Chelsea kan donderdag wel tot op een punt van Leicester naderen, maar daar moet het voor winnen van Manchester City. Brighton bezet de vijftiende plaats.