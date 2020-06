“Dessers is grootste Belgische transfer tot hiertoe, maar topschutter in Nederland is geen garantie meer”

Cyriel Dessers is een logische aankoop voor KRC Genk. Een Belg, een verstandige kerel, sympathiek ook en de voorbije seizoenen bij NAC, Utrecht en Heracles goed voor één doelpunt per twee wedstrijden. Toch is te hopen dat de Limburgers zich niet blindstaren op de topschutterstitel, die de 25-jarige Tongenaar in Nederland na 25 speeldagen binnenhaalde.