CLUBNIEUWS. BAS laat Waasland-Beveren wachten, Anderlecht wil samenwerken met Lommel

Waasland-Beveren moet niet hopen op een snelle beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om zijn plaats in 1A weer in te nemen. En nu Lommel is overgenomen door Manchester City, wordt een samenwerking met Anderlecht op poten gezet. Dat is het (beperkte) clubnieuws van de dag

BAS laat Waasland-Beveren wachten

Waasland-Beveren moet niet hopen op een snelle beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om zijn plaats in 1A weer in te nemen. De club startte ook een procedure bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) en het BAS wil wachten op die beslissing om een uitspraak te kunnen doen over mogelijke belangenvermenging.

Het BAS luisterde gisteren wel naar enkele andere argumenten van Waasland- Beveren. Bijvoorbeeld dat niet de Pro League, maar de voetbalbond de beslissingsbevoegdheid heeft om de degradatie uit te spreken. Ook zou de agenda van de beruchte vergadering van 15 mei te laat zijn overgemaakt.

Ook Beerschot, OHL en Westerlo kwamen als tussenkomende partij aan bod. Beerschot verzet zich tegen de beslissing om met dezelfde kernen de beker- en promotiefinale te spelen, maar intussen draaide de bond die beslissing terug.(bla)

Anderlecht wil samenwerken met Lommel

Nu Lommel is overgenomen door Manchester City, wordt een samenwerking met Anderlecht op poten gezet. Door speler-manager Vincent Kompany sluiten de filosofieën van beide clubs nauw met elkaar aan. Paars-wit zou alvast enkele jonge spelers bij de 1B-club willen stallen. Op de lijst met kandidaten prijken een vijftal namen. Het gaat om linksback Thierry Lutonda (19), spelverdelers Anouar Ait El Hadj (18) en Theo Leoni (20), rechtsback Loïc Masscho (18) en spits Mathis Suray (18). Of ze alle vijf zullen toehappen, is een andere vraag, maar bij Masscho (optie gelicht) en Suray wil RSCA eerst hun contract verlengen.

Anderlecht praat ook met Yari Verschaeren over een nieuw contract, maar voor hem is een uitleenbeurt uiteraard niet aan de orde.(jug, svc)