Sciensano preciseert regels voor zomerkampen: geen koorts meten

Deelnemers aan zomerkampen hoeven niet standaard op hun lichaamstemperatuur te worden gecontroleerd. Het veroorzaakt stress en angst en levert geen extra voordeel op, dus wordt niet aanbevolen. Dat staat in een overzicht van de procedures die Sciensano dinsdagavond heeft bekendgemaakt.

De zomerkampen kunnen deze zomer doorgaan ondanks de coronacrisis, maar zijn aan voorwaarden onderworpen. Sciensano publiceerde dinsdagavond een overzicht.

Zo moet elke deelnemer aan het kamp een medische fiche hebben, ook leidinggevenden en mensen die in de keuken aan de slag gaan.

De aanbevelingen schrijven ook voor wat er te gebeuren staat wanneer iemand de dagen voor het kamp, tijdens het kamp of nadien besmet blijkt met Covid-19.

Een deelnemer die tijdens het kamp ziek wordt en aan de symptomen van Covid-19 beantwoordt, wordt in quarantaine geplaatst. Blijkt de deelnemer positief te testen, dan stopt het kamp voor de bubbel, tenzij het om de voorlaatste dag gaat. In dat geval kan worden overwogen het kamp de dag erna gewoon te stoppen. Elke deelnemer gaat naar huis in quarantaine en moet zich laten testen. Hij of zij kan gedurende veertien dagen na het laatste hoogrisicocontact niet meer deelnemen aan een andere bubbel. In geval van een positieve test kan dat zeven dagen na de test en indien hij of zij drie dagen symptoomvrij is.

Indien een deelnemer binnen de twee dagen na het kamp Covid-19 ontwikkelt, dan moet elk lid van de kampbubbel in quarantaine, getest worden en veertien dagen na het einde van het kamp niet deelnemen aan een ander kamp. Ook hier geldt dat na een positieve test en drie dagen zonder symptomen, dit na zeven dagen opnieuw mag.

Sciensano raadt aan twee dagen te laten tussen het switchen van de ene naar de andere grote bubbel.

Maskers voor de deelnemers aan de bubbel (maximaal 50 leden) zijn niet nodig, maar wel voor het werken met voedsel en het uitdelen van maaltijden.

Eerder op de dag woonde Vlaams minister voor Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) de verdeling bij van de hygiënepakketten aan de jeugdbewegingen.