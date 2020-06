Kenniscentrum Gezondheidszorg is gewonnen voor videoconsultaties

Voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zijn er voldoende aanwijzingen dat videoconsultaties voor chronische patiënten verder aangemoedigd kunnen worden. Het KCE beveelt in dat verband ook aan om een beleid te ontwikkelen voor (de terugbetaling van) videoconsultaties, en voor digitale zorg in het algemeen, en om dat stapsgewijs en weloverwogen in te voeren. “Dit is ook in lijn met recente aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het stimuleringsbeleid van Frankrijk en Nederland”, schrijft het KCE in zijn jongste advies.