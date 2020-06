Nog minstens tot september tekort aan vaccin tegen HPV

Het vaccin Gardasil tegen het Humaan Papillovirus (HPV) is momenteel niet volledig beschikbaar en zal dat pas ten vroegste in september weer zijn. Dat schrijven de kranten van de groep Sudpresse woensdag, op basis van het Federaal Geneesmiddelenagentschap FAGG.

Er kwam in februari al een eerste waarschuwing over een stockbreuk. Aanleiding toen was de wereldwijd gestegen vraag naar het vaccin Gardasil 9. Dat zal pas ten vroegste in september weer beschikbaar zijn.

Het FAGG belooft de situatie op de voet te volgen en blijft oplossingen zoeken met het farmabedrijf dat Gardasil op de markt brengt. Huisartsen en pediaters die duizenden jongens en meisjes vaccineren, zullen hun gewoontes moeten bijspijkeren om een goede dekking qua vaccinatie te garanderen.