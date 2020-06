Kim Jong-un stopt plannen militaire actie tegen Zuid-Korea in koelkast

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn plannen opgeschort om militaire actie te ondernemen tegen Zuid-Korea. Dat kondigen Noord-Koreaanse media woensdag aan, nadat de spanningen tussen beide landen de voorbije dagen weer waren opgelopen.

Het regime in Noord-Korea schakelde de voorbije weken een versnelling hoger met de verbale aanvallen richting Seoel. Daarbij hekelde Pyongyang vooral dat Noord-Koreaanse overlopers vanuit het zuiden pamfletten naar het noorden verzonden met daarin kritiek op Kim Jong-un en op de mensenrechtensituatie. Noord-Korea bereidde op zijn beurt miljoenen pamfletten voor om boven het zuiden te droppen. Er werden ook opnieuw grote luidsprekers aan de grens gezet om propaganda te verspreiden.

Nadat het de officiële communicatiekanalen had verbroken, vernielde Noord-Korea vorige week het verbindingsbureau dat pas in september 2018 was geopend en dat zowat symbool stond voor de détente op het schiereiland.

Het leger kondigde tegelijkertijd aan dat het actie tegen het zuiden zou ondernemen. Het ging om de bezetting van sites waar beide Korea’s samenwerkten - en die toch al op apegapen lagen -, het herinstalleren van bewakingsposten binnen de gedemilitariseerde zone en het opschroeven van militaire manoeuvres.

Het staatsagentschap KCNA meldt woensdag echter dat Kim een vergadering heeft voorgezeten van de centrale militaire commissie, “die de plannen voor militaire actie tegen het zuiden heeft opgeschort”. Meer uitleg over de gewijzigde strategie kwam er niet.