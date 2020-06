Crisiscentrum ingelicht over hoe sekten in ons land met coronavirus omgaan

Het informatie- en adviescentrum over sekten (IACSSO) heeft het Crisiscentrum ingelicht over onregelmatigheden in verband met het coronavirus. Dat schrijft La Dernière Heure woensdag.

Het IACSSO “stelt ongerust vast dat bepaalde spirituele of religieuze organisaties, via hun interpretatie van de epidemie, boodschappen verspreiden die ertoe kunnen leiden dat hun volgers de gezondheidsrichtlijnen niet respecteren en de volksgezondheid potentieel schade toebrengen”, zegt directrice Kerstine Vanderput.

Verschillende meldingen werden overgemaakt aan het Crisiscentrum. De aandacht van de autoriteiten werd getrokken door een aantal organisaties die in drie categorieën worden verdeeld: “diegenen die een preventieve behandeling voorstellen die je moet kopen of zelf maken, diegenen die een behandeling voorstellen die de betrokken personen en hun omgeving, en dus de samenleving in gevaar kan brengen, en tot slot diegenen die de huidige maatregelen tegen de pandemie in twijfel trekken.”

De meldingen hebben niet tot maatregelen geleid, bij gebrek aan personeel en middelen voor de strijd tegen sekten binnen de Staatsveiligheid, die zich vooral focust op terrorisme en radicalisering.

“De meldingen die officieel bij ons binnenlopen, worden steeds in onze databank gestopt. We beantwoorden hun vragen met de beschikbare informatie, met de melding dat onze inlichtingen gedateerd zijn en dat we de sekten niet meer actief volgen. We zijn uiteraard waakzaam voor informatie die uitzonderlijk in verband zou staan met terrorisme, extremisme of spionage”, zegt Pascal Petry, de adjunct-administrateur-generaal van de Staatsveiligheid.