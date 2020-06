De Wever verliest veldslag in strijd tegen malafide goudhandelaars, stad Antwerpen riskeert dure schadeclaims

De stad Antwerpen schrapt een reglement uit de politiecodex dat moest helpen in de strijd tegen malafide goud- en juwelenhandelaars. Het stadsbestuur doet dit nadat de auditeur de Raad van State de vernietiging van dit reglement had geadviseerd. De handelaars gaan nu schadeclaims indienen.

Het stadsbestuur kondigde in 2017 aan grote kuis te houden in de sector van de goud- en juwelenhandelaars. Uit een screening van de politie bleek dat van 218 personen die in deze sector actief waren in ...