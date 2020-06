Broer van Trump wil publicatie boek van nicht tegenhouden

Een broer van de Amerikaanse president Donald Trump probeert via het gerecht de publicatie van een mogelijk explosief boek tegen te houden dat een nicht van de president, Mary Trump, heeft geschreven over de familie. Dat meldt de New York Times woensdag.

“Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” ligt normaal gezien op 28 juli in de handel. Robert S. Trump heeft een rechtbank in Queens (New York) echter gevraagd de publicatie te beletten. Mary Trump zou immers een vertrouwelijkheidsakkoord hebben geschonden dat ze zou hebben ondertekend in verband met de erfenis van Fred Trump, haar grootvader en de vader van Donald Trump.

“Haar poging om onze familierelaties na al die jaren te dramatiseren en uit verband te halen om er financieel profijt uit te halen, is tegelijkertijd een maskerade en onrechtvaardig ten opzichte van de nagedachtenis aan onze geliefde ouders”, zegt Robert S. Trump. “De rest van onze familie en ikzelf zijn erg trots op mijn schitterende broer, de president, en voor ons zijn de daden van Mary echt beschamend.”

Volgens uitgever Simon & Schuwter werpen de memoires een rauw licht op de sombere geschiedenis van de familie van de Amerikaanse president. In het 240 bladzijden tellende boek schrijft Mary Trump over gebeurtenissen waarvan ze getuige was in het huis van haar grootouders in New York. Volgens de informatiesite Daily Beast zou Mary Trump ook onthullen dat zij de belangrijkste bron is van een groot onderzoek naar de financiën van Donald Trump waarover de New York Times heeft geschreven.