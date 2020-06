Chelsea zal tot het einde van het seizoen op de Braziliaan Willian en de Spanjaard Pedro kunnen rekenen. Dat maakte de Londense club dinsdag bekend. Beide flankaanvallers zijn einde contract, maar tekenden een korte verlenging.

Volgens Engelse media zal Pedro volgend seizoen in Italië de kleuren van AS Roma verdedigen. Willian, 31 jaar, werd al met Manchester United in verband gebracht.