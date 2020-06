Keert Roland Duchâtelet terug naar Standard? “Ik houd mijn antwoord in beraad”

Standard-voorzitter Bruno Venanzi moet de Luikse boekhouding op orde krijgen en heeft in die optiek hulp gevraagd aan Roland Duchâtelet. De man die tussen 2011 en 2015 eigenaar was van de Rouches stapt mogelijk mee in het project van Immobilière du Standard de Liège, de nieuwe stadionvennootschap van Venanzi.

“We bellen elkaar af en toe”, aldus Duchâtelet. “De laatste keer was een maand geleden. Hij vroeg mij of ik niet wilde deelnemen aan Immobilière du Standard de Liège. Het lijkt niet abnormaal om het stadion te verkopen omdat ik dit bij STVV ook heb gedaan. Strategisch gezien is het, vind ik, een zeer goede beslissing en bovendien ligt de site uitstekend daar aan de oevers van de Maas. Ik heb geantwoord dat het nog iets te vroeg is om ja of nee te zeggen. Ik heb een aantal andere economische activiteiten die opnieuw moesten opgestart worden. We moeten afwachten om te zien hoe het zal evolueren met de coronaviruscrisis. Ik houd mijn antwoord dus in beraad en zal over een paar maanden reageren.”

De Limburger was voor Standard eigenaar van STVV en had op een bepaald moment ook Charlton, AD Alcoron, Ujpest en Carl Zeiss Jena in zijn portefeuille. Enkel die laatste twee clubs verkocht hij de voorbije jaren nog niet.

Bruno Venanzi. Foto: BELGAIMAGE

Immobilière Standard de Liège

Standard greep begin april verrassend naast een licentie voor 1A, 1B en zelfs de eerste amateurs. De Luikenaars dreigden teruggezet te worden naar de tweede amateurklasse, met een aftrek van drie punten. De Licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB) noemde achterstallige tekenpremies, een negatief nettoresultaat van ruim 14 miljoen euro en vooral de nieuwe stadionvennootschap van voorzitter Bruno Venanzi als voornaamste redenen voor de weigering.

Die nieuwe nv ‘Immobilière Standard de Liège’, opgericht door voorzitter Bruno Venanzi en Rode Duivel Axel Witsel, betaalde begin april alvast 1,5 miljoen euro. Tegen 30 juni 2020 moest het volledige bedrag van 12 miljoen euro, zoals overeengekomen in de verkoopsakte tussen beide nv’s, betaald zijn. Maar de Licentiecommissie betwijfelde of de vastgoedvennootschap wel met dat geld over de brug kon komen. Standard kon in eerste zit de solvabiliteit van die nv onvoldoende aantonen. Bij de laatste balans stond er in waardeverhouding belachelijk weinig geld op de rekening.

Venanzi zocht naarstig naar investeerders die de nodig garanties konden voorleggen. De voorzitter van de Rouches kwam begin mei over de brug met een lening van drie miljoen euro van ex-speler Marouane Fellaini en een gelijkaardige kapitaalsinjectie van Witsel. Zelf stond Venanzi ook nog voor een deel van de vereiste 12 miljoen euro met eigen vermogen garant, waardoor de licentie behaald werd. Sindsdien liet ook Michel Preud’homme weten geïnvesteerd te hebben in het stadion.