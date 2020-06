Vanaf 1 september weer publiek in Nederlandse stadions, maar: geen spreekkoren en loting voor zitjes

Vanaf 1 september kan er weer publiek worden toegelaten bij wedstrijden in het Nederlandse voetbal. Dit adviseert het Outbreak Management Team aan de regering bij onze Noorderburen. Mits de clubs zich aan strikte voorwaarden houden. Zo moet de 1,5 metermaatregel worden gehandhaafd in het stadion, maar ook bij de in- en uitgang. Verder zijn spreekkoren niet toegestaan vanwege het gevaar op coronabesmetting.

Woensdag zal het kabinet beslissen of het meegaat in het advies en de stadions per 1 september daadwerkelijk openstelt. Gaat het licht op groen, dan betekent dit voor de meeste Eredivisie- en Eerste Divisieclubs dat zij ongeveer een derde van de stadioncapaciteit kunnen vullen met supporters.

De start van de nieuwe competitie staat gepland voor 11 september. Overigens zouden de eerste wedstrijden met publiek in Nederland al op 4 en 7 september gespeeld kunnen worden, wanneer Oranje in actie komt tegen Polen en Italië voor de Nations League. In dat geval ook met een derde van de bezetting van het stadion. De verwachting is dat zowel de clubs als de voetbalbond zullen gaan loten wie welkom is bij de wedstrijden.

De KNVB onderhandelt met minister Van Rijn (Sport) deze week verder over de laatste financiële details in het reddingsplan van 140 miljoen euro.