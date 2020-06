De Warmste Week draait dit jaar niet om de centen

Dit jaar draait De Warmste Week, de solidariteitsactie van de VRT, niet om de centen, maar wel om mensen. Met concrete acties willen ze mensen rechtstreeks helpen. Het initiatief zal dit jaar dus anders ingevuld worden. De reden daarvoor: de coronacrisis.

Het is nog exact zes maanden tot kerstavond. En dat is voor de Warmste Week traditioneel het hoogtepunt. Dan wordt er altijd het bedrag onthuld dat er ingezameld is voor tal van goede doelen.

Maar dit jaar zal dat anders zijn. Dit jaar is het niet het geld dat telt, maar net jij die telt. Zo klinkt het bij de VRT. “Tijdens de voorbije weken en maanden van de coronacrisis toonde Vlaanderen méér dan ooit zijn warme hart. Met z’n allen maakten we het verschil voor elkaar. Met applaus, knuffelberen, zelfgenaaide mondmaskers, ingezamelde laptops voor kansarme jongeren... Met vele warme gebaren en helpende handen. Dat vuur van solidariteit wil De Warmste Week brandend houden door samen met alle Vlamingen én de vele goede doelen van dit land een nieuwe weg in te slaan”, schrijft de VRT in een persbericht.

Dit najaar gaan ze daarom op zoek “naar honderden straffe projecten om elkaar te helpen, en duizenden mensen om die samen waar te maken.” Van september tot en met december kan iedereen een project opzetten om andere mensen te helpen. Dat kan in je eentje, maar ook samen met een vzw, de buurt, je collega’s,...

Wie al een idee heeft voor een project kan daarvoor terecht op dewarmsteweek.be. Vanaf september kan je je project dan ook effectief registeren en organiseren.

Er zal dit jaar ook opnieuw een finale zijn op de radio, tv en online in de week voor kerst van vrijdag 18 tot en met 24 december. Meer info daarover volgt in september.