Na vier jaar is adoptiezoontje uit Gambia bij Mechels gezin: “Zo dankbaar dat het eindelijk is gelukt”

Mechelen -

“Uitgeput, maar dolgelukkig en vooral dankbaar dat ons adoptiezoontje bij ons is”, zegt Marijke Hendrickx uit Mechelen. Dinsdagochtend om 7.35u is ze in Zaventem geland, samen met haar 4-jarige adoptiezoontje. Amper zestien uur nadat ze maandagmiddag in Brussel op het vliegtuig is gestapt richting Gambia. Een eerdere poging in maart mislukte omdat het land voor onbepaalde tijd in lockdown ging.