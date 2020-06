Portugese club die thuismatchen 1.500km van huis moet spelen, doet titeldroom van Benfica uit elkaar spatten

Benfica kreeg dinsdagavond het kleine Santa Clara over de vloer op de 28ste speeldag in de Liga NOS. Het werd een thriller met zeven doelpunten, met de bezoekers als winnaars: 3-4. De winning goal viel in de 95ste minuut.

Het was Zé Manuel die in het slot van de partij de verrassende einduitslag op het bord zette. Benfica stond dankzij drie doelpunten op een kwartier tijd nochtans 3-2 voor na 65 minuten. Door de nederlaag heeft FC Porto nu een bonus van drie punten in het klassement.

De wedstrijd werd uiteraard zonder publiek gespeeld. Voor Santa Clara was het de tweede uitwedstrijd sinds de herstart begin juni. Tussendoor speelde de club twee keer thuis. Al is dat veel gezegd. Terwijl nogal wat clubs klagen over een “verlies aan thuisvoordeel”, is de situatie bij de Portugese nummer acht wel héél bijzonder.

Santa Clara speelt namelijk zijn thuismatchen in Ponta Delgada, de hoofdstad van de Portugese Azoren. Iedereen die er landt - ook bezoekende voetballers dus - moet er eerst veertien dagen in quarantaine. Dat zou een normale herstart van de competitie danig in de weg staan. Er werd daarom beslist dat Santa Clara zijn resterende thuiswedstrijden op het trainingscomplex van de Portugese voetbalbond in Lissabon zal afwerken. Precies 1.445 kilometer van huis dus.