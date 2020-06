Zoveelste racistische mop in Nederlands voetbalprogramma leidt tot heftig debat en woedende reacties: was het de laatste aflevering?

In Nederland zit het er bovenarms op tussen de bekende voetbalanalisten René van der Gijp, Johan Derksen en presentator Wilfred Genee. Aanleiding is een racistische mop tijdens de bekende voetbaltalkshow Veronica Inside. Intussen lieten Nederlandse internationals weten dat ze geen interviews meer zullen doen met de medewerkers van het programma en ook enkele grote adverteerders willen geen zendtijd meer kopen. “Dit is ver over de grens.”