Genk alsnog beboet voor spreekkoren na titelviering: “Bedoeld om supporters van een rivaliserende club op stang te jagen”

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft KRC Genk een voorwaardelijke boete van 1.000 euro opgelegd, omdat Limburgse supporters op de slotspeeldag van het seizoen 2018-2019 het beruchte spreekkoor “Alle boeren zijn homo” inzetten. In eerste instantie ontsnapte Genk aan een straf, maar het Bondsparket haalde in beroep zijn gram.

Enkele dagen na de titelviering werkte de kersverse landskampioen zijn laatste wedstrijd voor eigen publiek af tegen Standard Luik. De partij op 19 mei 2019 in de Luminus Arena had weinig om handen, maar rond het veld was het een groot spektakel. Een uitbundig publiek genoot zichtbaar van de vierde landstitel in de clubgeschiedenis. Sommigen lieten zich daarbij van hun mindere kant zien.

Nadat een beschonken Leandro Trossard tijdens het titelfeestje in discotheek Versuz het beruchte “Alle boeren zijn homo” had ingezet, namen supporters ook in de thuismatch tegen Standard de wansmakelijke leuze in de mond. Dat gebeurde in de staanvakken Q tot U op het kwartier, alsook in minuut 55 bij de vervanging van de afscheidnemende kapitein Trossard. De match delegate nam de incidenten destijds op in zijn rapport, maar Genk ontsnapte in februari dit jaar voor de Geschillencommissie Hoger Beroep aan een straf.

Het Bondsparket tekende echter beroep aan bij het BAS. De vordering van 2.500 euro boete voor Genk werd niet bestendigd, maar toenmalig bondsprocureur Kris Wagner haalt wel zijn gram. “Het Arbitragecollege kan zich echter niet verenigen met de stelling van Genk en de Geschillencommissie, dat het gebruikte spreekkoor ‘alle boeren zijn homo’s’ niet als discriminerend of beledigend zouden kunnen worden beschouwd”, aldus het BAS in zijn vonnis, dat dateert van 15 juni.

Op stang jagen

“De stelling ‘alle boeren zijn homo’s’ is evident onjuist en heeft los van enige context geen enkele betekenis”, gaan de zetelende arbiters voort. “Door dat spreekkoor in een bepaalde context te gebruiken, in casu die van een voetbalwedstrijd om de tegenstander of haar supporters te raken of te jennen, krijgt dat spreekkoor een negatieve lading. In de context van een sportieve rivaliteit is het de bedoeling om de supporters van een rivaliserende club op stang te jagen. De betrokken supporters gebruiken de aanduiding ‘homo’ dan ook bewust om de supporters van een rivaliserende club te kleineren, dan wel als minderwaardig af te schilderen. Het gebruik van het woord ‘homo’ in het spreekkoor ‘alle boeren zijn homo’ kan om die reden niet als neutraal beschouwd worden, maar als stigmatiserend voor de holebigemeenschap en wordt derhalve, in de huidige context bewust als scheldwoord gebruikt.”

Eerder deze maand legde het BAS voor nagenoeg dezelfde feiten dezelfde straf op aan RSC Anderlecht, van wie de supporters het spreekkoor inzetten tegen Club Brugge. Net als paars-wit moet Genk geen effectieve boete betalen, maar er hangt de de Limburgers wel 1.000 euro met uitstel boven het hoofd. Het BAS vond de initiatieven die Genk kon aantonen om discriminatie uit zijn stadion te bannen voldoende om geen effectieve straf op te leggen.